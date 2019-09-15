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Kritik toplantı için ilk gelen Ruhani oldu!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne’ katılmak üzere Ankara'ya geldi.

22:03 -
Haberler Dünya
Kritik toplantı için ilk gelen Ruhani oldu!

Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, saat 20.40’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Ruhani’yi havalimanında valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand karşıladı.

ANKARA’DA, BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI

“Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla yarın Ankara’da düzenlenecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması öngörülüyor. DHA

Ankara Cumhurbaşkanı İran Putin Recep Tayyip Erdoğan Rusya Tahran TAyyip Erdoğan Türkiye uçak Vladimir Putin
Son güncelleme: 22:05 15.09.2019
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