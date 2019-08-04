Kurban bayramı öncesinde şaşkına çeviren görüntüler: Kurbanlıkları çatıdan vinçle indirdiler

Pakistan’ın güneyi liman kenti Karaçi’de bazı besiciler, Kurban Bayramı öncesi evlerin çatısında besledikleri kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürdü.

Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi’de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar, yıl içerisinde kurbanlıklarını evlerinin çatılarında besliyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte de besiciler arasında bir hareketlilik yaşanıyor. Zira hepsi çatılarda besledikleri yüzlerce kiloluk hayvanları vinçlerle indirerek satıyor.