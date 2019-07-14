Kurtuluş gününde Macron’u istifaya çağırdılar!

Fransa’da Sarı Yelekler protestoları 35. haftayı devirirken, en önemli ulusal bayram da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto platformuna dönüştü.

Sputnik’teki habere göre başkent Paris’teki görkemli askeri geçit töreni öncesi Macron’u yuhalayan protestocular, cumhurbaşkanlığından istifasını talep etti.

Macron diğer Avrupalı liderlerin de katılımıyla askeri geçit töreni sırasında gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ama protestolar bütün sesleri bastırdı.

Tören sonrası Champs Elysees’yi işgal ederek Macron’u protesto eden eylemcileri dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz kullandı.

Eylemciler sokaklara konulan bariyerleri yıkıp barikat kurarak Sarı Yelekler hareketinin sloganlarını attı.

Polisle eylemciler arasındaki çatışmalarda yaralananlar oldu.