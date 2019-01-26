Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuktan acı haber! 13 gün sonra ulaşabildiler

Kuyunun çok derin ve küçük olmasından, ayrıca kötü arazi şartlarından dolayı zorlukla yürütülen kurtarma çalışmalarında Julen’e doğrudan ulaşma imkanı olmadığı anlaşılınca 19 Ocak’ta dikey bir kuyu açma planı yürürlüğe konulmuştu.

75 metrelik bir kuyu açan kurtarma ekibi, burada güvenliği sağladıktan sonra, özel olarak Asturias bölgesinden getirilen 8 kişilik maden işçileri kurtarma ekibi, 1 metre genişliğinde ve 2,5 metre uzunluğunda bir kapsülle aşağıya indirildi. Sırtlarındaki oksijen tüpleri yardımıyla aşağıda nefes alan ve dönüşümlü olarak ikişer kişilik ekipler halinde çalışan madenciler, çekiç ve hava pompalı küçük kazıcı aletlerle 4 metre paralel kazı yaparak, Julen’in bulunduğu kuyuya ulaştı.

Gece yarısı kuyudan çıkartılan 2 yaşındaki Julen’in cesedi otopsi için adli tıpa gönderildi. Endülüs Valisi Alfonso Rodriguez Gomez, basına yaptığı açıklamada, ilk incelemelere göre küçük çocuğun kuyuda 71 metreye kadar çok hızlı düştüğü bilgisini verdi. Julen’in ölümünden dolayı Malaga Belediyesi üç günlük yas ilan ederken, şehirdeki tüm resmi kurumlarda bugün 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Küçük çocuğun ölümüyle ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve çok sayıda üst düzey devlet görevlisi başsağlığı mesajı yayımladı. İspanyol hükümeti de ülkedeki tüm yasa dışı kuyuların tespit edilmesi için çalışma başlattığını duyurdu. Öte yandan, 2017’de ani kalp durması nedeniyle 3 yaşındaki çocuğunu kaybeden aile, şimdi de 2 yaşındaki Julen’i kaybetmenin derin acısını yaşadı. Anne ve babaya sağlık ekipleri ve yakınları destek oldu.

Anne ve baba 13 Ocak Pazar günü öğlen saatlerinde polise telefon ederek, çocuğun kuyuya düştüğünü haber vermişti.