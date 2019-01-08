Kuzey Kore lideri Çin’de… ABD ile sürpriz zirve hazırlığı iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine özel treniyle Pekin'e gitti.

Pazartesi günü Kim’in, zırhlı treniyle Çin’e hareket ettiği yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Çin ve Kuzey Kore medyalarındaki haberlerle ziyaret doğrulanmış oldu. Kuzey Kore medyası, Perşembe gününe kadar Çin’de kalacak Kim Jong-un’a resmi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju’nun da eşlik ettiğini duyurdu. Kim Jong-un, Şi Cinping ile 4. kez bir araya gelecek.

Daha önceki üç buluşmanın ikisi, Kim Jong-un’un Güney Kore ve ABD liderleriyle tarihi görüşmeleri öncesiydi. Bu nedenle Kuzey Kore liderinin Çin gezisi, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir görüşmeye hazırlandığı yönündeki spekülasyonların artmasına neden oldu.

Çin ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmede, ortak stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunacakları bildiriliyor. Kim Jong-un, Kuzey Kore lideri olduktan sonra ilk 6 yıl Çin’e gitmemiş, geçen yıl ise bu ülkeyi kamuoyuna daha önce açıklanmadan 3 kez ziyaret etmişti. Güney Kore ise Kim Jong-un’un Çin gezisinin, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine katkıda bulunmasını umduğunu açıkladı.