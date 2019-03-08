Kuzey Kore’deki patlama yapay depreme yol açtı

Kore Meteoroloji Merkezi (KMA) yapay sismik yer sarsıntının yeraltındaki bir patlamadan meydana geldiğini aktardı.

Korea Times gazetesinin aktardığına göre, Richter ölçeğine göre 2.1 olarak ölçülen sarsıntı yerin hemen altında meydana geldi.

Diğer yandan hafta başında Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı Kuzey Kore’nin Sohae kentinde uzun menzilli füze tesislerini yeniden inşaa etmeye başladığını açıklamıştı.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), uzmanların yaptıkları analiz sonucunda Kuzey Kore’nin nükleer tesislerini yeniden inşa etme hazırlığında olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise haberin doğru olması halinde hayal kırıklığına uğrayacağını açıklamıştı. DHA