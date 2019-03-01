Kuzey Kore’den zirve açıklaması: Bu fırsat bir daha gelmez

Tüm dünyanın gözü dün Vietnam’da düzenlenen ABD ve Kuzey Kore arasındaki zirvedeydi. Trump’ın masadan kalkmasıyla anlaşma olmadan tamamlanan zirve sonrası Kuzey Kore tarafından yeni açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, zirveyi bitirenin, “yaptırımların tamamının kaldırılması” talebi olduğunu savunsa da Bakan Yong Ho, görüşmelerde yaptırımların tamamının değil bir kısmının kaldırılmasının talep edildiğini açıkladı. Vietnam’da geç saatlerde medyanın karşısına geçen Yong Ho, ülkesinin masaya getirdiği önerilerin gerçekçi olduğunu söyledi.



‘EN BÜYÜK ADIMDI’

Kuzey Koreli Bakan nükleer araştırma merkezinin BM gözetiminde kapatılmasının teklif edildiğini de belirtirken, “Bu öneri, şu anda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerin seviyesi hesaba katıldığında, nükleer silahsızlanma konusunda atabileceğimiz en büyük adımdı” dedi.

Yong Ho, bu adım karşılığında da, “sivil ekonomiyi vuran ve vatandaşları geçim sıkıntısına sokan” yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Nükleer başlıklı ve uzun menzilli füze denemelerinin kalıcı olarak sonlandırılmasının da teklif edildiğini ifade eden Bakan Ho, Vietnam zirvesi gibi bir fırsatın bir daha yakalamanın zor olduğunu savunarak, “Prensip olarak belirlediğimiz bu duruşu ve teklifimizi, ABD ileride müzakere isteği ile gelse de değiştirmeyeceğiz” diye konuştu.

‘BAZEN ANLAŞMADAN TERK ETMENİZ GEREKİR’

ABD Başkanı Trump ise zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

“Çok verimli iki gündü. Ancak bazen anlaşma olmadan masayı terk etmeniz gerekir. Anlaşmazlığın merkezinde yaptırımlar vardı. Kuzey Kore tarafı tüm yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Bir takım tavizler önerdiler ancak bu tavizler bizim istediğimiz alanlarda değildi. Bunu yapamazdık. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Herhangi bir taviz vermedik.”