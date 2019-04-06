Lavrov’dan Golan açıklaması: Kesin olarak Suriye’nindir

Lavrov Mısır’da yayınlanan El Ahram gazetesine röportajında, “Rusya’nın Golan Tepeleri’ne ilişkin pozisyonu değişmemiştir. Golan Tepeleri kesinkes Suriye’nindir” dedi.

“ABD’nin İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağının (Golan Tepeleri) ilhakını tanıması, BM Sözleşmesi’nin, uluslararası hukuk prensiplerinin ve başta 479 numaralı olmak üzere bir dizi BM Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir” ifadelerini kullanan Rus Dışişleri Bakanı, “Belli ki Washington uluslararası toplumun kazanımlarına bir son vermenin ve herkes tarafından kabul edilmiş uluslararası hukuki temeli yok etmek istiyor” diye ekledi.

ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanımasının, buradaki Suriye ve İsrailli güçleri ayıran bir tampon bölge oluşturulmasını öngören 1974 tarihli ateşkes anlaşmasını da tehlikeye attığını belirten Lavrov, “Hatırlatmak isterim ki ABD ve İsrail yöneticileri, bizden bu anlaşmanın uygulanması için gereken şartların oluşturulması konusunda yardım istemişlerdi. Biz de bu yardımı sunmuştuk” dedi.