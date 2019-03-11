Lavrov’un Türkiye ziyaretine erteleme

Rus Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Lavrov’un 12 Mart için planlanan Türkiye ziyaretinin, Dışişleri Bakanı’nın çalışma programının değişmesi nedeniyle 18 Mart’a ertelendiği kaydedildi.

Tarihin ertelenmesine Ankara ile anlaşarak karar verildiği de eklendi. Rus Dışişleri Bakanı’nın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart’ta Antalya’ya gelmesi bekleniyordu. Dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.

Toplantının ertelenmesine ilişkin Türkiye tarafından ise bir açıklama gelmedi.