Libya’da UMH güçleri, Trablus’un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı

UMH’nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, yaptığı açıklamada, Salahaddin cephesinde, Hafter’e bağlı güçlerin konuşlandığı bölgelere şiddetli bir saldırı başlattıklarını ve bazı önemli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti. Meci, UMH güçlerinin Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

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Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık’ta Trablus’a yönelik “Belirleyici Savaş” adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

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Darbeci Hafter’in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti. AA