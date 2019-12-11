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Libyalı komutandan Türkiye’ye tehdit: Gemilerini batıracağım

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin varılan mutabakatın yankıları sürüyor. Libya'da Hafter güçlerine bağlı donanmanın komutanı Faraj el Mahdawi, Türkiye'yle ilgili ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı. Mahdawi, Türk gemileri için vur emri aldığını söyledi.

Sozcu.com.tr
12:16 -
Haberler Dünya
Libyalı komutandan Türkiye’ye tehdit: Gemilerini batıracağım

Türkiye geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, ABD ve Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz’i tek taraflı olarak ‘paylaşma' çalışmalarına karşı hamle yapmış ve Libya ile masaya oturmuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalamıştı.

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O anlaşmanın ardından hem Yunanistan’dan hem de Güney Kıbrıs’tan birbiri ardına açıklamalar gelmişti. Yunanistan Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı ederken, Türkiye’yi de yapılan anlaşma nedeniyle BM’ye şikayet etmişti.

‘HAFTER’DEN EMİR ALDIM’

Yaşananların ardından bir sıcak gelişme de Libya cephesinden geldi. Libya’da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye’yi düşman olarak gören General Hafter’e bağlı donanmanın komutanından skandal bir açıklama geldi.

Yunan medyasına konuşan Faraj el Mahdawi, Türkiye’yi tehdit ederek, ‘bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını’ söyledi. Greek Reporter’ın aktardığına göre Mahdawi, “Hafter’den emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım” dedi.

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ABD Avrupa Avrupa Birliği Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı istanbul Libya Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 12:23 11.12.2019
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