Liderlerden otobüste selfie!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın ev sahipliğinde üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan'ın katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla bulunurken toplantının konukları ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakan'ı Lee Hsien Lun olmuştu. İHA

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