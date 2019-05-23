Londra’da panik… Başbakanlık ofisi kapatıldı: Polisler akın etti

İngiliz basını, bir ihbar üzerine polis ve bomba imha ekiplerinin Londra’nın göbeğine akın ettiğini yazdı. Westminster polisi sosyal medyada Whitehall ve Downing Sokağı’nın kapatıldığını ve giriş-çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Scotland Yard’ın soruşturma başlattığı ve olay yerine çok sayıda yetkilinin geldiği belirtildi. Scotland Yard’ın inceleme başlattığı bölgede yarın görevi bırakması beklenen Başbakan Theresa May’in çalıştığı Başbakanlık Ofisi de bulunuyor. Yetkililer şüpheli bir paket yüzünden sokağa giriş-çıkışların kapatıldığını açıkladı.

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