Londra’da Türk genci bisikleti yüzünden hayatını kaybetti!

Londra'nın Islington bölgesinde yaşayan Nedim Bilgin'in dün akşam saat 19.00 sıralarında Caledonian Road'da bıçaklandı.

BİSİKLETİNİ ÇALMAK İSTEYENLERE DİRENİNCE…

İddialara göre Nedim Bilgin 29 Ocak günü evinden bisikletiyle çıktı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bisikleti çalınmaya çalışıldı ancak o sırada yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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İngiliz polisi, bıçaklı saldırı ile ilgili detaylı bilgiler açıklamazken; cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarında 3 kişinin göz altına alındığını duyurdu. DHA