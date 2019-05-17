Louvre’un simge piramitinin yaratıcısı hayatını kaybetti

Dünya üzerinde pek çok ikonik yapıya imza atan Pei’nin tasarımları, geometrik hassasiyet, yalın yüzeyler ve doğal ışık bütünleşmesi ile biliniyordu.

Yaşlılığında da üretken olmayı sürdüren Çinli mimar, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan İslam Sanatları Müzesi’ni 80’li yaşlarında tasarladı.

1917 yılında Guangzhou’da doğan Ieoh Ming Pei, 18 yaşında ABD’ye taşındı. MIT ve Harvard’da eğitim gördükten sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD hükümeti için araştırmacı olarak çalıştı ve 1955 yılında kendi mimarlık firmasını kurdu.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

20’nci yüzyılın en önemli mimarlarından biri olan Pei, kariyeri boyunca, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da oteller, okullar ve devlet binaları tasarladı.

Pei, Louvre Müzesi için tasarladığı ters piramit ile tasarım dünyasında tartışma yaratmıştı. 1993 yılında açılan cam ağırlıklı yapı, bugün Paris’in en önemli simgelerinden biri konumunda.

Pei’nin diğer önemli eserleri arasında, Dallas Belediye Binası ile Japonya’daki Miho Müzesi de yer alıyor.