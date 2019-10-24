Lübnan’da protestocular ve askerler arasında duygusal anlar

Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 8’inci gününde devam ederken çeşitli kentlerde gösterilere müdahale etmek için gönderilen askerler ile göstericiler arasında duygusal anlar yaşandı.

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AĞLAYAN ASKERİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gösteride askerlerden birinin ağlamaya başladığı, göstericilerden birinin ise ağlayan askerin gözyaşlarını silerek sarıldığı kaydedildi. Diğer bir görüntüde de bir askerin bir çocuğu babasından alarak öptüğü, bunu gören göstericilerin, büyük bir coşkuyla alkışlamaya başladığı görüldü.

HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTİYORLAR

Lübnan’da halk ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterilerini sürdürüyor. Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını talep ediyor. İHA