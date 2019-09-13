Maalesef son günlerini yaşıyor! Biz gömüyoruz ama dünya hâlâ ayakta

Cerensu GÜLMÜŞ

Tarih sahnesinde yerini 12 bin yıldır koruyan dünyanın en eski yerleşim alanlarından Hasankeyf, son günlerini yaşıyor. Tartışmalı Ilısu Barajı projesi kapsamında sular altına kalmasına çok az bir süre kala İngiliz Guardian gazetesi, Hasankeyf’i sayfalarına taşıdı.

Hasankeyf’i kurtarma çabalarının 2006’dan bu yana devam ettiğine dikkat çeken gazete, bölgede yaşayanlara evlerini boşaltmak için 8 Ekim’e kadar süre tanındığını hatırlattı.

HER KATMANDA FARKLI BİR UYGARLIK

Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi kurucusu Rıdvan Ayhan, The Guardian’a verdiği demeçte, “Burada kazı yaparsanız her katmanda farklı bir uygarlık bulabilirsiniz” dedi.

The Guardian, Ilısu Barajı kapsamında 199 yerleşim yerinin binlerce insan yapımı mağara ve dini alanlarla birlikte sular altında kalacağını ve 80 bin insanın yerinden edileceğini okurlarına duyurdu.

Rıdvan Ayhan, İngiliz gazetesi aracılığıyla dünyaya şu mesajı verdi: “Hasankeyf sadece bizim hikâyemiz değil, aynı zamanda sizin de hikâyeniz. Çünkü burası tüm insanlığın hikâyesi.”

NE PAHASINA OLURSA OLSUN KORUNMALI!

Central Florida Üniversitesi’nden Profesör Hakan Özoğlu, “insanlık tarihine yönelik çok ender bulunan somut kanıt” olarak nitelendirdiği Hasankeyf’in ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Özoğlu, Asurca, Ermenice, Kürtçe ve Arapça gibi farklı dillerdeki pek çok eski metinde Hasankeyf’e göndermeler olduğunu hatırlatan Özoğlu, kasabayı “geçmişe ilişkin birçok cevap sağlayan bir laboratuvar” olarak değerlendirdi.

Bölgenin sadece yüzde 10'unun arkeologlar tarafından keşfedildiğini aktaran The Guardian, baraj projesinin tamamlanmasının ardından binlerce tarihi miras keşfedilmemiş bir şekilde sular altına gömüleceğine dikkat çekti.

ÇOCUKLARIMIZA NASIL HESAP VERİRİZ

Hasankeyf'te bulunan binlerce tarihi kalıntı arasında sadece 8 tane eser kurtarılabildi. Kurtarılan eserler arasında dünyanın en eski üniversitesine ait olduğu düşünülen bir kule, Romalılara ait şehir kapısı ve 1400 yıllık bir kadınlar hamamı var. Bu eserler baraj projesinin üç kilometre ilerisine taşındı.

Hasankeyf'i koruma mücadelesinin sonuna yaklaşıldığı bugünlerde son ana kadar mücadele edeceğini belirten Ayhan, “Son ana kadar mücadele etmezsek çocuklarımıza nasıl hesap veririz” dedi.