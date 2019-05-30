Macaristan’da gezi teknesi battı! 7 ölü

Macar basını, başkent Budapeşte´de Tuna nehrinde içinde 2’si tekne personeli 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 7 kişinin cesedine ulaşıldığını; 14 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu.

Macar Haber Ajansında (MTI) yer alan habere göre, nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarıldığı, diğerlerini arama çalışmalarının ise polis,

itfaiye ve sağlık ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

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Yerel medya teknede Güney Koreli turistlerin olduğunu; birçok kişinin çevreden gelen teknelerle kurtarıldığını yazdı. AJANSLAR