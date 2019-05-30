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Macaristan’da gezi teknesi battı! 7 ölü

Macaristan´da içinde 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı; 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

04:07 -
Haberler Dünya
Macaristan’da gezi teknesi battı! 7 ölü

Macar basını, başkent Budapeşte´de Tuna nehrinde içinde 2’si  tekne personeli 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 7 kişinin cesedine ulaşıldığını; 14 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu.

AA

Macar Haber Ajansında (MTI) yer alan habere göre, nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarıldığı, diğerlerini arama çalışmalarının ise polis,
itfaiye ve sağlık ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

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AA

Son güncelleme: android-time 04:27 30.05.2019
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