Maceraperestin korkunç ölümü: 3.000 metreden yere çakıldı

İtalya’nın meşhur Dolomit Dağları’nda macera peşinde koşan Jean Andre Quemener, korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Venedik yakınlarındaki dağdan yamaç paraşütü yapmak isteyen 32 yaşındaki Quemener 3000 metrelik dağa tırmandıktan sonra zıpladı ve kendini bıraktı.

Fakat yamaç paraşütü için çok kilit bir detay olan rüzgarı hesaba katmayan adam zıpladıktan sonra metrelerce sürüklendi. Sert rüzgar sebebiyle dengesini kaybeden Quemener, 3.000 metrelik dağdan yere çakıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Quemener hakkında İngiliz Dışişleri Bakanlığı, “Ailesine baş sağlığı dileklerinde bulunuyoruz. Yerel yetkililer ile temas halindeyiz” dedi.