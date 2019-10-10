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Macron’dan skandal harekât açıklaması!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın en hızlı şekilde sonlandırılmasını istedi.

22:48 -
Haberler Dünya
Macron’dan skandal harekât açıklaması!

Macron, Lyon kentinde Dünya AIDS, Verem ve Sıtmayla Mücadele Fonu’nun (Global Fund) düzenlediği toplantıda, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Suriye’de devam eden tek taraflı askeri operasyonu şiddetle kınıyorum. Türkiye’ye bu operasyonu en hızlı şekilde son verme çağrısında bulunuyorum. Türkiye bugün uluslararası kamuoyunun Suriye’deki önceliğinin DEAŞ ve terörle mücadele olduğunu unutuyor.” ifadelerini kullanan Macron, Türkiye’nin uluslararası kamuoyu karşısında sorumluluğu bulunduğunu belirtti. AA

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