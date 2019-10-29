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Maçta soyunan iki modele şok… Ömür boyu men edildiler!

ABD'de Ulusal Beyzbol Ligi müsabakasına giden iki model, maç sırasında kıyafetlerini çıkardıkları için ömür boyu men cezası aldı.

Sozcu.com.tr
10:07 -
Haberler Dünya

ABD’de Ulusal Beyzbol Ligi’nde Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan müsabakadaki bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Julia Rose.

Maç sırasında tribünde yer alan Instagram modelleri Julia Rose ve Lauren Summer, oyuncunun atışı sırasında kıyafetlerini yukarı kaldırdı.

Lauren Summer

Ulusal kanalda canlı yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Gönderilen mektup.

O anları kendi hesaplarından da yayınlayan iki modele, lig yönetiminden şok bir ceza geldi. Rose ve Summer’a mektup gönderilirken, beyzbol müsabakalarından ömür boyu men cezası aldıkları belirtildi.

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Son güncelleme: 10:18 29.10.2019
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