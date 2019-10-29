Maçta soyunan iki modele şok… Ömür boyu men edildiler!

ABD’de Ulusal Beyzbol Ligi’nde Washington Nationals ile Houston Astros arasında oynanan müsabakadaki bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç sırasında tribünde yer alan Instagram modelleri Julia Rose ve Lauren Summer, oyuncunun atışı sırasında kıyafetlerini yukarı kaldırdı.

Ulusal kanalda canlı yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

O anları kendi hesaplarından da yayınlayan iki modele, lig yönetiminden şok bir ceza geldi. Rose ve Summer’a mektup gönderilirken, beyzbol müsabakalarından ömür boyu men cezası aldıkları belirtildi.