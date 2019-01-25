Maduro 72 saat süre tanımıştı! Ayrılıyorlar

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bazı ABD’li diplomatlar ve ailelerinin, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta havalimanına gitmek üzere konvoy halinde yola çıktıklarını söyledi. Sosyal medyada da ABD’nin Caracas Büyükelçiliği’nden bir güvenlik görevlisinin, 10 aracın korunması için Venezuela polisinden eskort talebinde bulunduğu bir mektup paylaşıldı.

KENDİNİ GEÇİCİ BAŞKAN İLAN ETMİŞTİ

Venezuela’da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

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Maduro ise başkent Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

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Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliği’nin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı. AA