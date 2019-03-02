Maduro’dan sonra sıra Kim’e geldi… Geçici hükümet şoku!

Kuzey Kore'den kendilerine sığınan insanlara yardım teklif eden CCD Teşkilatı, kendilerinin ‘büyük kötülük' ismini verdikleri Kuzey Kore'nin mevcut rejimini yıkmaya adadıklarını söyledi.

CCD grubu Kore hareketinin kuruluşunun 100. yılına denk gelen Cuma günü web sitelerinde Korece ve İngilizce olarak uzun bir bildiri yayımlayarak kendisini Free Joseon'nin (Hür Kore) meşru geçici hükumeti olarak ilan etti. Grup kendilerinin, Kim Jong-un’un yeğeni Kim Han Sol'un koruyucusu olduğunu belirtti.

Yüzü gizlenmiş bir kadının okuduğu bildiride, “Biz kendimizi, insan ruhuna bulaşmış büyük kötülüğü tamamen yıkmaya adadık. Biz Pyongyang'a tamamen geri dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kore özgür olmalı ve olacaktır. Ayağa kalk, köleliği reddeden ayağa kalk!” ifadeleri kullanıldı.

2017'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur havaalanında iki kadın tarafından, babası zehirlenerek öldürülen Kim Han Sol'un videosunu yayınlayarak kendisine koruma sözü veren CCD grubu ilk kez o zaman ortaya çıkmıştı.

Hakkında çok az şey bilinen CCD'nin arkasında Güney Kore İstihbaratı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.