Maduro’dan talimat: Türkiye’de banka hesabı açın

Devlet Başkanı Maduro yönetiminden yetkililer ile şirket temsilcileri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda konunun gündeme geldiği belirtilen haberde, “Maliye Bakanlığı bu ülkelerde nasıl banka hesabı açılabileceğini öğretmek adına bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyor” deniyor. Patricia Laya ve Fabiola Zerpa imzalı haberde, Venezuelalı yetkililerin şirketlerin uluslararası ödemelerini bu ülkelerde açacakları banka hesapları üzerinden yaparak yaptırımların etrafından dolaşmalarının tavsiye edildiği belirtildi.

Venezuela ekonomisi ABD’nin katı yaptırımlarının da etkisiyle derin bir kriz içerisinde. Ülkede en temel gıda ve temizlik malzemelerine dahi erişim enflasyonun yüzde 360 bine ulaşmasıyla birçok Venezuelalı için imkansız hale gelmiş durumda. Konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan Bloomberg haberinde, şirketlerin iktidarı zor duruma düşürmek adına üretimi yavaşlatması halinde hükümetin gerekli adımları atarak söz konusu firmaları cezalandıracağı uyarısının da yapıldığı aktarılıyor.

