Maduro’nun rakibinden itiraf: Ordu ile gizlice görüştük

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela lideri Maduro’yu tanımadığını açıklamasının ardından yaşanan gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Maduro’nun karşısına çıkan Guaido, New York Times’a bir makale yazdı. Guaido, Venezuela Ordusu ile gizli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Muhalif lider New York Times’taki makalesinde “Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Venezuela Ordusu’nun Maduro’dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir” dedi.

Rusya, Çin ve Türkiye Maduro’ya destek vermeye devam ederken, ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri Guaidó’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’de paylaştığı mesajda Guaidó ile görüştüğünü ve “devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesine” destek verdiğini söyledi. Trump ayrıca “Özgürlük mücadelesi başladı!! dedi.