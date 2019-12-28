Mağara kahramanlarından biri daha hayatını kaybetti

Yetkililer, Tayland Donanması’ndan Astsubay Beirut Pakbara’nın, mağaradaki kurtarma operasyonu sırasında kaptığı kan yoluyla bulaşan enfeksiyonu atlatamadığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ekibin bir diğer üyesi, eski Tayland deniz komandosu Saman Gunan da kurtarma operasyonu sırasında havasız kalarak bilincini yitirmiş ve hayatını kaybetmişti.

BBC’nin aktardığına göre yetkililer, Beirut Pakbara’nın dün ülkenin güneyindeki Satun Eyaleti’nde düzenlenen bir cenaze töreniyle toprağa verildiğini açıkladı.

17 GÜNDE KURTARILDILAR

Tayland’da 23 Haziran 2018’de yaşları 11 ile 16 arasında değişen aynı futbol takımından 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri birlikte geziye çıkmışlardı.

Grup yağış yokken Tham Luan Mağaraları’na girmiş, ancak birden bastıran yağmur ve çıkışların suyla dolması nedeniyle mahsur kalmıştı. Çocuklar ve antrenörleri 90’dan fazla dalgıcın yer aldığı 17 günlük bir kurtarma operasyonu sonucunda kurtarılmıştı.