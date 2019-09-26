Malezya Başbakanı Muhammed: Güçlü ülkeler BM’yi umursamıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için gittiği New York’ta Columbia Üniversitesinin Dünya Liderleri Forumu’nda konuşma yapan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, uluslararası gelişmelere değindi.

Konuşmasında BM’nin dünyadaki sorunlar karşısında yetersizliğine dikkat çeken Malezya Başbakanı, “Bir hükümetin kendi insanına yaptığı kötülüklere cevaben bir şey yapamıyorsa BM’de çok açık bir zafiyet var demektir” şeklinde konuştu.

Mahathir, Irak’ta Saddam Hüseyin’in diktatörlükle suçlanıp ABD’nin Irak’a müdahale ettiğini hatırlatarak, “Fakat söz konusu Myanmar olunca kimse işgali veya hükümeti devirmeyi düşünmüyor. Bu yüzden Arakanlılar uzun süredir acı çekiyor” dedi.

‘BÜYÜK TALİHSİZLİK’

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi’nin Nobel Ödülü almasının da büyük bir talihsizlik olduğunu dile getiren Mahathir, “Biz önceden kendisini destekledik ve hapisten çıkması için kampanya başlattık fakat şimdi kendi halkını desteklemiyor” ifadesini kullandı.

Mahathir, “Buradaki problem bizim BM’ye saygı duymamamız. Büyük ülkeler, güçlü ülkeler Birleşmiş Milletleri ve aldığı kararları umursamıyor. Büyük ülkeler BM kararlarını ciddiye almazsa küçük ülkeler de bunu takip eder. Bu durumda görüyoruz ki Myanmar gibi küçük ülkeler bile BM’ye burun kıvırabiliyor” şeklinde konuştu.