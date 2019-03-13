Malezya’da kimyasal atık sızıntısı 260 kişiyi zehirledi

Malezya basınındaki haberlere göre, geçen hafta ülkenin Johor eyaletindeki Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine sızan zehirli kimyasal atıklar, bölgede nehre yakın okulları etkilerken, çoğu öğrenci 260 kişi kimyasal zehirlenmeye uğradı. Zehirli atık tehlikesinin sürdüğünü açıklayan Eğitim Bakanlığı, ikinci bir talimat verilene kadar Pasir Gudang bölgesinde 111 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. Hastaneye kaldırılanların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürüldü. İddialara ilişkin şimdiye kadar bölgede bulunan iki fabrika çalışanı gözaltına alındı. Johor’da bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine geçen hafta perşembe günü yaklaşık 20 ton ağırlığında zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen çoğu okul öğrencisi 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

İlk zehirlenme vakasının ardından bölgedeki 33 okulda eğitime ara verilirken, dün toplamda 157 kişinin daha atıklardan zehirlendiği açıklanmıştı. Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor. AA