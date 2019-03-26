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Mali’deki köy saldırısında ölenlerin sayısı 154’e ulaştı

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 154'e yükseldi.

15:02 -
Haberler Dünya
Mali’deki köy saldırısında ölenlerin sayısı 154’e ulaştı

Ülke basınındaki haberlere göre, Dozo avcılarının kıyafetlerini giyen silahlı kişilerin Ogossagou köyüne geçen cuma düzenledikleri saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldi, yaralı sayısı 30 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, bölgeye yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Keita, “Burada gördüklerim, kurşuna dizilmiş masum çocuklar, yanan yaşlı insanlar, içinde insan bulunduğunu bildiğimiz kül olmuş evler, biraz daha ötede 40 kişinin içinde olduğu toplu mezar. Bu manzaralar kurtulduğumuzu sandığımız tarihsel hafızamızdaki korkularımızı hatırlattı” diye konuştu.

Köyün tamamen boşaltıldığını belirten Keita, devletin köyü onarıp, mağdurlara gıda desteğinde bulunacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Keita liderliğinde önceki gün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Genelkurmay Başkanı ve Yardımcısı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları görevden alınmıştı.

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