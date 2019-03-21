Mansur Yavaş: Hükümet ‘neden kaybettik’ diyecek… | Son dakika haberleri

Bütün Türkiye’nin yakından takip ettiği yerel seçimler, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekiyor… Ankara’daki yerel seçim yarışına yakından bakan Financial Times, Mansur Yavaş’la konuştu. Gazetenin muhabirleri Laura Pitel ve Funja Güler imzalı haberde Ankara’daki seçmenin ekonomik kriz ve enflasyondan dolayı rahatsız olduğu ifade edildi.

Gazeteye konuşan Mansur Yavaş, “Bugün Ankara ile sıradan bir Anadolu kenti arasında bir fark yok. Ankara’nın eski kültürel ve tarihi karakterini canlandırarak, turizmi destekleyerek ışıltısını geri getireceğiz” ifadesini kullandı.

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki’nin gazeteye demeç vermediği ifade edilirken, Yavaş’ın seçim kampanyasının odağını gözlemlerinin ardından değiştirdiği ifade edildi. Yüksek enflasyon ve işsizlik gibi konularda seçmenin memnuniyetsizliğine tanık olduğunu söyleyen Yavaş, “Onlar, ‘işimiz yok, yaşam çok pahalı’ demeye başladı. Hükümeti suçlamaya başladılar” ifadesini kullandı.

Yavaş, seçimi kazanması durumunda ise, “Bu zafer AKP’nin sandıkta yenilebileceğini gösterecek. Bu muhalefete moral depolayacak ve hükümetin kendisine, ‘neden kaybettik’ diye sormasına sebep olacaktır” açıklamasını yaptı.