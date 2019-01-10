Bir oylamayı daha kaybetti: May kontrolü yitiriyor

İngiltere'de hükümet Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) süreci ile ilgili olarak Avam Kamarası'nda Pazartesi ve Salı günü yapılan oylamaları kaybetti. 297'ye karşı 308 oyla kabul edilen son önerge, Parlamento'nun Salı günü yapılacak oylamada Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde, hükümetin 3 gün içinde yeni planlarını açıklamasını öngörüyor. Bu da, ikinci referandum gibi alternatiflerin önünün açabilir.

İngiliz basını, Avam Kamarası’nda dün yaşananlara sayfalarında geniş yer ayırdı. “May, Brexit’in kontrolünü kaybediyor” manşetini atan I gazetesi, milletvekillerinin Başbakan Theresa May’e, Brexit anlaşması reddedilir reddedilmez, B Planı’nı kendilerine göstermesi talimatı verdiğini belirtiyor. Gazete, İşçi Partisi’nin seçime gidilmesi halinde, AB’de kalma vaadinde bulunabileceğini ifade ediyor.

Stratejisi paramparça oldu

Times gazetesi, Avam Kamarası’ndan dün çıkan sonucun, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin isyancı milletvekillerinin İşçi Partisi’yle birlikte hareket etmelerinin sonucu olduğunu belirtiyor.

Gazeteye göre son oylama ile May’in Brexit stratejisi paramparça oldu. Daily Telegraph gazetesi ise bugün “Sayın Meclis Başkanı dizginleri el alıyor” manşeti ile çıktı.

Gazete, “yasal tavsiyeyi görmezden geldiği” ve “teamüllere aykırı hareket ederek oylamaya izin verdiği” gerekçesiyle Avam Kamarası Başkanı John Bercow’u eleştirdi.

Oylamanın sonucunu May’e zarar veren bir diğer yenilgi olarak gören Daily Telegraph’a göre Bercow, Brexit sürecinin kontrolünü Başbakan May’den alıp Avam Kamarası’na verdi.

Küçük düşürücü bir yenilgi

Guardian gazetesi de, John Bercow’un oylamaya izin vermesinin Avam Kamarası’nda büyük tartışma yarattığını kaydediyor.

Gazete de, Başbakan May’in otoritesinin yavaş yavaş eridiği görüşünde. ‘May, küçük düşürücü bir diğer yenilgi aldı” diyen Guardian’a göre, Başbakanın Brexit sürecinde manevra alanı daha da daralmış durumda.

Financial Times gazetesi ise Avam Kamarası’nda 48 saatte aldığı ikinci yenilgi sonrası Başbakan May’in Salı günkü oylama öncesi son bir girişimde bulunacağını ve milletvekillerine Brexit anlaşmasının İngiltere’de en çok eleştirilen tarafı olan “backstop” uygulaması konusunda veto hakkı vereceğini yazıyor.