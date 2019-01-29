May yeniden kritik sınavda… Hezimetten sonra ikinci raund!

May hükümetinin geçen hafta parlamentoya sunduğu içeriksiz bir önerge iktidar partisi milletvekillerinin, partiler üstü milletvekili gruplarının ve

muhalefet partilerinin vereceği değişiklik teklifleriyle şekillendirilmeye çalışılacak.

May partisinin parlamento grubuyla dün yaptığı son toplantıda, milletvekili Graham Brandy’nin değişiklik teklifine destek vermeleri çağrısı yaptı. Brandy’nin teklifi, Brexit anlaşmasının en çok tepki çeken “tedbir maddesinin” yerine “alternatif bir düzenleme” getirilmesini öngörüyor.

İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit’i takiben fiziki sınır girmemesini öngören “tedbir maddesi” hem İngiltere’yi belirsiz bir süre için AB ile gümrük birliği içinde tutacağı, hem de Kuzey İrlanda’yı İngiltere’den koparacağı gerekçesiyle Muhafazakar Parti’deki sert Brexit yanlılarının tepkisini çekmişti.

AB üyeliği yanlıları da bu maddeye, İngiltere’yi AB içinde söz hakkı olmayan fiili bir üyeye dönüştüreceği gerekçesiyle itiraz ediyordu. May, geçen hafta parlamentoya açıkladığı B Planında da bu maddenin değiştirilmesi için AB ile müzakereye girişeceği vaadinden bulunmuştu. Ancak AB ve İrlanda Cumhuriyeti bu maddenin değiştirilmesine sıcak bakmıyor.

Maddeye en sert tepkiyi gösteren isimler arasında yer alan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen hafta kaleme aldığı bir makalede, bunun çıkarılması halinde May’in Brexit anlaşmasına destek verebileceği sinyalini gönderdi. Bununla birlikte, May’in planına karşı çıkan Muhafazakar Partili sert Brexitçilerin önde gelen isimlerinde Jacob Rees-Mogg, Graham’ın değişiklik teklifinin kendilerini tatmin etmediğini açıkladı.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere AB ile bir anlaşmaya varsa da varmasa da 29 Mart’ta birlikten resmen ayrılmış olacak