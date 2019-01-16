May’den tarihi hezimet sonrası açıklama: 29 Mart’ta ayrılıyoruz

İngiltere'de Brexit kaosu büyürken, Başbakan Theresa May'den flaş bir açıklama geldi. Dün parlamentoda yapılan oylamada ağır bir hezimete uğrayan May, "29 Mart'ta AB'den ayrılıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nin 50. maddeyi uzatmayı ancak alternatif bir çıkış planı olması durumunda gündeme alacağını, Birleşik Krallık’ın 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nden ayrılacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosunda dün yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından “anlaşmasız Brexit” seçeneği kuvvet kazandı.

Reddedilen anlaşma, son 40 yılını AB ile bütünleşik geçiren İngiltere’ye yeni koşullara alışması için 21 aylık geçiş süreci imkanı tanıyordu. Anlaşmasız ayrılık ise ithalatının büyük kısmını AB’den yapan ülkede gıda ve ilaç başta olmak üzere pek çok kalemde kriz yaratabilir.

Bürokrasiye anlaşmasız Brexit seçeceğine göre hazırlanması talimatı veren hükümet, şirketlerin ve bireylerin alması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendirme paketleri ve tanıtım filmleri içeren bir kampanya yapacağını açıklamıştı.