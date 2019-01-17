May’in B planı hakkında flaş gelişme

İngiltere parlamentosu, Başbakan Theresa May'in Brexit için sunacağı "B planını" 29 Ocak tarihinde görüşecek ve oylayacak.

Bu açıklamayı parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nın sözcüsü Andrea Leadsom yaptı. May’in Avrupa Birliği ile yaptığı çıkış anlaşması bu hafta mecliste ağır bir yenilgi alarak reddedildi.

Leadsom May’in gelecek hafta Pazartesi günü meclise bir öneri getireceğini ve bundan sonraki adımları hakkında açıklama yapacağını söyledi. Leadsom, “Meclisin onaylamasına bağlı olarak, konu hakkında tüm gün sürecek bir görüşme 29 Ocak tarihinde yapılacaktır” dedi.