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Meclis’te evlenme teklif edince…

İtalya Temsilciler Meclisi, deprem sonrası yapılaşma hakkında hararetli müzakereler sürerken ilginç bir ana sahne oldu. Meclis Başkanı'ndan söz alan milletvekili Flavio Di Muro, sevgilisine evlenme teklifi etti. Vekilin bu hareketi Meclis Başkanı tarafından pek de 'romantik' bulunmadı.

Sozcu.com.tr
09:03 -
Haberler Dünya
Meclis’te evlenme teklif edince…

İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde perşembe günü deprem bölgelerinde yapılaşma hakkında yasa görüşmeleri sırasında Meclis Başkanı Roberto Fico’dan söz isteyen milletvekili Di Muro, konuşmasına önce Fico’dan özür dileyerek başladı:

“Bu önemli görüşmeleri keseceğim için kusuruma bakmayın. Size değil tribünde oturan kız arkadaşıma hitap edeceğim.”

Daha sonra bir yüzük çıkaran Lig Partisi vekili Meclis tribününe dönerek, “Elisa, benimle evlenir misin?” dedi.

MECLİS BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Di Muro’nun hareketi yakınındaki milletvekilleri tarafından coşkuyla karşılanırken, Meclis Başkanı Roberto Fico aynı fikir de değildi.

Fico, tartışmalar sıranda gelen beklenmedik hareket üzerine, “Tamam, anlıyorum ama hiç de yeri olduğunu düşünmüyorum” sözleriyle Di Muro’ya tepki gösterdi.

Euronews’ün haberine göre; kadının evlenme teklifine ne cevap verdiği ise duyulmadı.

deprem İtalya Meclis Perşembe söz
Son güncelleme: 09:08 30.11.2019
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