Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Medeniyetin beşiğinde gasp dehşeti: Önce Mesut Özil sonra dövüşçüye saldırı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'nın göbeğinde gasp dehşeti yaşamıştı. Son dönemde gasp ve kapkaçın bir veba gibi yayıldığı Londra'da dün de eski bir MMA dövüşçüsü çocuklarının önünde saldırıya uğradı. Medeniyetin beşiği olarak anılan İngiltere'nin başkentinde yaşanan olay kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr
12:58 -
Haberler Dünya
Medeniyetin beşiğinde gasp dehşeti: Önce Mesut Özil sonra dövüşçüye saldırı

İngiltere´de, sokak ortasında maskeli 4 hırsız, eski Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Raf Filiz´in çocuklarının önünde kolundan saatini çalmaya çalıştı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

 

Londra´nın kuzeyinde meydana gelen olayda, çocuklarıyla birlikte bir kafeden çıkan eski MMA dövüşçüsü Raf Filiz´in yolu maskeli hırsızlar tarafından kesildi. Kolundaki lüks saati çalmaya çalışan hırsızlarla Filiz arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede, yere düşen dövüşçü kolundaki 11 bin pound değerindeki saati çaldırmadı.

Oğulları etraftaki insanlardan yardım isteyince, hırsızlar araçlarına binerek kaçtı. Yerel medyaya konuşan Raf Filiz, “İlk başta tepki vermedim. Oğlum olduğunu sandım. Sonra bileğimin üzerinde bir el daha hissettim, o an olayın şaka olmadığını anladım. İki kişi göğsüme tekme atıp yüzümü yumrukladı. Aldım eğitimler ve dövüşçü olmam bana bu olayda yardımcı oldu” dedi.

Mesut Özil geçtiğimiz haftalarda saldırıya uğramıştı.

Filiz, hırsızların silahsız olduğunu söyledi. Görüntülerde, soygunun çevredekilerin dikkatini çektiğini fark eden hırsızlar, arabalarına binip kaçtı. Çocukları için endişelendiğini dile getiren Filiz, “Çocuklarım olmasa onların peşinden giderdim. Çocuklarım için endişelendim. Onlarla birebir görüşmek istiyorum. Maalesef kanunsuz bir toplumda yaşıyoruz” dedi.

Son güncelleme: android-time 13:01 01.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more