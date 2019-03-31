Meghan’dan İngilizleri karıştıracak karar: Oraya gitmeyecek

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, Meghan Markle’ın doğum yapacağı hastaneyi okuyucularına duyurdu. Geçen yıl Prens Harry ile evlenen ve kısa bir sürede hamile kalarak uluslararası kamuoyunu şaşırtan Meghan Markle’ın St. Mary’s Hastanesi’nde doğum yapmayacağı ortaya çıktı.

Markle’a yakın kaynakların aktardığı habere göre 1977 yılından beri İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri doğumu St. Mary’s Hastanesi’nde gerçekleştiriyor. Prenses Diana, Harry’i 1984 yılında St. Mary’s Hastanesi’nde dünyaya getirirken, Harry’nin ağabeyi William’ın eşi Kate de 3 çocukları George, Charlotte ve Louis’i orada dünyaya getirmişti.

Böylelikle kraliyet ailesine girdikten beri geleneklere adeta savaş açan Meghan Markle 40 yılı aşkın bir süredir devam eden geleneği çöpe attı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Meghan’ın Windsor yakınlarındaki bir hastaneyi tercih edeceğini söylerken The Sun, “Meghan, Kate ve Diana’nın hastanesine burun kıvırdı” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

Kensington Sarayı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Harry ile Meghan’ın bahar aylarında dünyaya gelecek çocuğu tahtın yedinci varisi olacak.