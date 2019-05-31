Meksika lideri Obrador’dan Trump’a tepki

Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle

çözülemeyeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; Obrador, “Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, “Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir” değerlendirmesinde bulundu.

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MEKSİKA’DAN ABD’YE HEYET GİDECEK

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı, beraberinde heyetle Washington’a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını

vurgulayan Obrador, Meksika’nın düzensiz göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti.

Uzun süredir yasadışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

Bugün de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika’nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasadışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.