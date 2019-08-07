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Meksika’da 14 milyonluk darphane soygunu!

Meksika'nın başkenti Mexico city'de federal darphane silahlı kişiler tarafından soyuldu. 14 milyon TL'lik değerli eşyanın çalındığı olay, darphane soygununu konu alan fenomen dizi La Casa de Papel'i akıllara getirdi.

11:55 -
Haberler Dünya
Meksika’da 14 milyonluk darphane soygunu!

Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, üç silahlı kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek önceden kapısının
açıldığı belirlenen kasayı soyduğunu söyledi.

Soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirten Martinez, soyguncuların güvenlik kamerası görüntülerinden
tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.  Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini söylemese de yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı. Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Çalınan her biri 50 pezo (14 lira) değerindeki altın paralar, Meksika’nın bağımsızlığını kazanışının 100. yılı kutlamaları kapsamında 1921’de üretilmişti.

Son güncelleme: android-time 12:04 07.08.2019
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