Meksikalı göçmen bir aileden gelen Julian Castro, 2020 için Trump’ın rakibi oldu

Meksikalı bir göçmenin torunu olan 44 yaşındaki Julian Castro, 2020'deki ABD seçimlerinde başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Teksas eyaletinde bulunan San Antonio şehri eski belediye başkanı ve Obama hükümeti Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Castro 2020 başkanlık yarışı için resmen aday olduğunu duyurdu.

Julian Castro, başkanlık kampanyasını başlatırken, “Başkanlık için çalışmaya başlıyorum çünkü yeni bir liderliğin zamanı geldi” dedi. Castro, açıklamasında her Amerikalı’nın aynı fırsat ve haklara sahip olması için başkanlığa talip olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örmek için hükümeti kapatmayı göze alması ve yaklaşık 1 aydır kapalı olan hükümetin protesto edilmesinden sonra aday olan Meksika kökenli Castro, ABD basınında geniş yer buldu.