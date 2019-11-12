Mel B.’yi çileden çıkaran kare: Patron beni hemen arasın!

Dünyaca ünlü Spice Girls grubunun skandallarıyla öne çıkan ismi Mel B., bir süpermarket zincirine sosyal medyadan savaş açtı.

Tesco’nun indirim kampanyasıyla ilgili bir reklam panosunda kendi fotoğrafının kullanıldığını gören ünlü şarkıcı büyük şaşkınlık yaşadı. Instagram hesabından panoyu paylaşan 44 yaşındaki şarkıcı, “Tesco’nun CEO’su Dave Lewis, benimle bir an önce iletişime geçebilir mi? Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Mel B.’nin paylaşımı kısa sürede gündem yaratırken, market zincirinin izinsizce fotoğrafı kullanması tepkiyle karşılandı. Şirketten yapılan açıklamada ise, fotoğrafın telif haklarının bulunduğu şirkete ödeme yapıldığı ancak ünlü şarkıcının durumdan rahatsız olması nedeniyle fotoğrafların kaldırıldığı duyuruldu.

Mel B., grubun 12 yıl sonra bir araya gelmesi sonrası yaptığı bomba açıklamayla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, grup üyelerinden Geri Halliwell’le tek gecelik ilişki yaşadıkları itiraf etmiş, konser turneleri ikilinin arasının açılması nedeniyle bir süre ertelenmişti.