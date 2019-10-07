Memeleriyle resim yapıyor! Üstelik…

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Matiyevskaya, son dönemde manzara resmine ve portrelere odaklanmış durumda.

Memeleriyle resim yapmaya eğlence için başlayan genç ressam, oyunculuk sınıfından arkadaşları tarafından teşvik edildiğini söylüyor:

“Bir gün birbirimize saçma görevler veriyorduk. Ve benim görevim oldukça saçmaydı, memelerimle resim yapıp satacaktım. Yani başlangıçta sadece bir şakaydı.”

Nadya, memeleriyle gülmek için ilk resmini yaptığında fark etmiş ki bu tablolar için bir piyasa var:

“İlk deneyimim çok başarılıydı. Bunu resim tekniği bakışıyla değerlendirmek zor, çünkü bunun gibi resim yapan çok insan yok fakat renk oldukça güzeldi.”

Nadya Matiyevskaya, her resminin sanatıyla aktarmak istediği ayrı bir hikâyesi ve duygusu olduğunu söylüyor.