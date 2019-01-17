Menbiç’teki kanlı saldırı sonrasında flaş açıklama

Menbiç'te dün gerçekleşen ve 4'ü ABD askeri olmak üzere 19 kişinin ölümüne sebep olan bombalı intihar saldırısı sonrasında ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, askerlerin çekilme planının devam edeceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suriye’de dün meydana gelen ve dört Amerikan askeri dahil 19 kişinin ölümüne yol açan bombalı intihar saldırısına rağmen, ABD’nin bu ülkedeki askerlerini çekme planını uygulayacağını söyledi.

Pence, Başkan Donald Trump ve kendisi adına saldırıyı kınadı. Pence dün yaptığı yazılı açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimizin cesareti sayesinde IŞİD hilafetini yıktık ve sahip olduğu imkanlarını da yok ettik. Artık askerlerimizi eve döndürmeye başlıyoruz… IŞİD kalıntılarının cinayet ve şer hilafetini yeniden kurmalarına asla izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.