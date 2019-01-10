Merkel: AB-Türkiye göçmen mutabakatı istediğimiz gibi uygulanmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin, "AB-Türkiye anlaşması başarı gösterdi ama arzu ettiğimiz gibi uygulanmadı. Geri gönderimlere ilişkin sorun var. Yunanistan'la birlikte bu noktaları düzeltmek için çalışacağız." dedi.

Merkel, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez resmi ziyarette bulunduğu Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu. Yunan halkının ekonomik kriz döneminde çok zorlu süreçlerden geçtiğine, son zamanda ise bazı iyileşmeler görüldüğüne işaret eden Merkel, “Tabii ki bu reform çabalarının bittiği anlamına gelmiyor. Bunun daha başlangıç olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

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Merkel, Makedonya ve Yunanistan arasındaki “isim anlaşması” konusunda iki ülkenin liderlerini tebrik ederek, “Bu çözüm sadece Yunanistan ve ‘Kuzey Makedonya’ için değil tüm Avrupa’nın yararına olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatına ilişkin bir soruya yanıt veren Merkel, “AB-Türkiye anlaşması başarı gösterdi ama arzu ettiğimiz gibi uygulanmadı. Geri gönderimlere ilişkin sorun var. Yunanistan’la birlikte bu noktaları düzeltmek için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“AB İÇİN ORTAK İLTİCA İDARESİ İSTİYORUZ”

Çipras ise Yunanistan’ın mülteci krizinden en çok etkilenmekte olan ülke olduğuna işaret ederek, “Önemli soru, her ülke kendi başına mı bu sorunla uğraşacak yoksa AB dayanışma içinde mi bu sorun üzerinde çalışacak? Üç yıldır Avrupa zirvelerinde bunu tartışıyoruz. Merkel ile aynı noktadayız. AB için ortak bir iltica idaresi istiyoruz.” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerde zor dönemleri geride bıraktıklarını vurgulayan Çipras, “Baskıcı Almanlar’ ve ‘Tembel Yunanlar’ gibi basmakalıp düşünceler kamuoyuna hakim olmuştu. Biz bu büyük sınavı ve düşünceleri aştık, ortak bir uzlaşı yakaladık. Çünkü bu, Yunanistan ve Avrupa’nın kendisini kurtarması için gerekliydi” yorumunda bulundu. AA