Merkel’den Atina’da Türkiye açıklaması: Yakın zamanda olmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Atina ziyareti kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel Türkiye'nin AB üyeliğinin yakın bir gelecekte mümkün görünmediğini söyledi.

Merkel Atina’daki Alman Okulu’nda öğrencilerle yaptığı sohbette “Türkiye’nin yakın bir gelecekte üye olacağını düşünmüyorum” dedi. Ancak Almanya Başbakanı müzakere sürecinde duraklama olsa da sürecin kesilmesinin “daha fazla yaralanmaya” sebep olabileceğini belirtti.

Federal Almanya’nın ilk başbakanı Kondrad Adenauer Almanya’ya gelen Türk işçilere AB üyesi olma sözü vermişti. Merkel CDU’lu Adenauer tarafından verilen sözün “geçerli” olduğunu söyledi ve ekledi: “Ancak yanılsamalara da neden olunmaması gerek.”

Merkel her zaman Türkiye’nin tam üyeliğine karşı olduğunu, bunun yerine Türkiye ile imtiyazlı ortaklığı tercih ettiğini hatırlattı.