Merkel’den saçma çıkış: Türkiye’ye yeteri kadar mülteci gönderilmiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunanistan ziyaretinde, Türkiye ile imzalanan mülteci paktının kararlı bir şekilde uygulanması çağrısı yaparak Türkiye'ye geri gönderilen mülteci sayısının artması gerektiği mesajı verdi. Öte yandan aynı görüşmede Yunanistan Başbakanı Çipras, "Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli" dedi.

Yunanistan’ı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016’da imzalanan mülteci mutabakatının daha kararlı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderilen mülteci sayısının yeterli olmadığını belirten Merkel, “Durumu iyileştirmek için Yunanistan ile yapıcı bir işbirliği içinde olacağız” dedi.

KAMPLARI İYİLEŞTİRİN ÇAĞRISI

Atina’da Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras ile görüşen Merkel, Ege’deki Yunan adalarında bulunan mülteci kamplarındaki durumun iyileştirilmesi çağrısında da bulundu. Türkiye ile imzalanan mutabakat kapsamında Türkiye’den Yunanistan’a yasadışı yollardan geçen her sığınmacı için bir sığınmacının geri gönderilmesi öngörülüyor.

Ancak geri gönderme için sığınmacının Yunanistan’a yaptığı iltica başvurusunun sonuçlandırılması ve olumsuz yanıt verilmesi gerekiyor. İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle özellikle Ege Denizi’ndeki Yunan adalarındaki kamplarda binlerce sığınmacı son derece zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

ÇİPRAS’TAN TÜRKİYE’YE DESTEK

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Çipras, “Türkiye’nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır” dedi.