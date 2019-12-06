Merkel’den tarihi ziyaret! İlk kez Auschwitz’e ayak bastı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki NATO zirvesinin ardından Polonya’ya giden Merkel, sürpriz bir ziyarete imza attı. 2005’ten bu yana görevde olan Merkel, ilk kez Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau’ya ayak bastı.

Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kurulan kampa giden Merkel, hayatını kaybeden yaklaşık 1 milyon kurban için saygı duruşunda bulundu.

Merkel bu ziyaretle birlikte, Auschwitz’e giden üçüncü Almanya Başbakanı oldu. İlk olarak dönemin Başbakanı Helmut Schmidt 1977 yılında kampı ziyaret etmiş, onu 1989 ve 1995 yıllarında iki kez kampa giden Helmut Kohl izlemişti.

‘ADIMLARINI BİLİNÇLİ ATIYOR’

Merkel’in sürpriz adımı Alman basınında da geniş yer buldu. Ziyareti yorumlayan Berlin Teknik Üniversitesi Anti-Semitizm Araştırmaları Merkezi’nden Stefanie Schüler-Springorum, “Bu bir mesaj. Angela Merkel, attığı adımları bilinçli bir şekilde seçiyor. Görev süresinin sonuna gelirken oraya gitmesi kendisi için önemliydi” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin genel başkanlığını Aralık 2018’de Annegret Kramp-Karrenbauer’e devreden Merkel, 2021’de yapılacak genel seçimlerle de siyasi hayatına son verecek.