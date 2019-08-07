Süpermarket zincirinde fare skandalı!

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; şirket, fareleri zeminde cirit atarken ve raflardan düşerken yansıtan görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle harekete geçti.

Ülke çapında 14 bin şubesi bulunan FamilyMart, başkent Tokyo’nun en işlek semtlerinden Shibuya’da bulunan şubesini kapattığını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin birinde fareler bir içecek dolabının üzerinde koşarken görülüyor; farelerden biri dolabın üzerinden zemine düşüyor ve kaçıyor.

Aynı mağazada çekildiği anlaşılan bir başka görüntüde ise bir fare fırın ürünlerine ait rafın arkasında geziyor.

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FamilyMart yayınladığı mesajda, “Müşterilerimizin kendilerini rahatsız ve huzursuz hissetmelerine yol açtığımız için içtenlikle özür diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şirket olayı ciddiye aldığını belirterek, fare istilasının nedenini soruşturmak ve stokları imha etmek üzere yerel sağlık yetkilileriyle çalışırken, şubenin kapalı kalacağını vurguladı.