Metro sapığı yakayı ele verdi… Yolcunun etek altından fotoğraf çeken adama şok müdahale

Çin’deki metroda çekilen bir video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Çin’deki bir metroda çekilen görüntüde elinde akıllı telefonuyla oynayan sapık bir adamın ayakta duran kadın yolcunun eteğinin altından telefonunu uzatıyor.

Telefonuyla oynuyormuş gibi yapan fakat aslında telefonun ön kamerasıyla kadının uygunsuz fotoğraflarını çeken adam durumu kimseye fark ettirmemeye çalışırken, yanında oturan adam duruma müdahale ediyor. Sapık adamın yanında oturan yolcu hızla ayağa kalkarak adamın önüne geçiyor ve genç kadını oturmaya davet ediyor.

Paylaşıldığı günden beri izlenme rekoru kıran videodaki kahraman adam büyük övgü toplarken, bazı kullanıcılar metro sapığının yakalanarak cezalandırılması gerektiğini duyurdu.