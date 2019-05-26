Metro sapığını cinsel organı ele verdi

New York metrosunda son aylarda bir sapık korkusu yaşanıyordu. Metroya binenler Afro-Amerikan bir gencin cinsel organını kadınlara gösterdiğini ve bu kişinin sadece acil durumlarda kullanılması gereken “imdat frenini” kullandığına yönelik ihbarda bulundu.

3 ay içerisinde tam 747 kere metroları “imdat freni” ile durdurarak demir yolunda ciddi rötar ve sorunlara sebep olan adam önceki gün yakalandı. Metroda korku dolu anlar yaşatan adamın isminin Isaiah Thompson olduğu açıklandı. 23 yaşındaki Thompson’ı, kameralar ile tespit eden güvenlik güçleri görgü tanıklarına teşekkür etti. Güvenlik güçlerinin bu teşekkürünün sebebi ise yolculardan birinin cinsel organını gösteren Thompson’ı tam da o anda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmasıydı.

Thompson’ın penisinin fotoğrafıyla birlikte kıyafetlerinin de detayına ulaşan güvenlik güçleri bir operasyon düzenleyerek genç adamı yakaladı. ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’a konuşan savcılık, “Thompson’ın penisinin görüldüğü fotoğraf sayesinde saldırganı yakaladık” dedi. Gözaltına alındıktan sonra 10.000 dolar kefalet ile serbest bırakılan Thompson, “Ben kaos yaratmayı seviyorum, insanlara zorluk çıkarmak çok hoşuma gidiyor” dedi.